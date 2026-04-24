Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan merkezli "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Ardahan merkezli "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Ardahan merkezli 5 ilde düzenlenen "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 18:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan merkezli "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Ardahan merkezli 5 ilde düzenlenen "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Ardahan merkezli Samsun, Şanlıurfa, Kars ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 1 cezaevi müdürü, 5 infaz koruma memuru, 6 hükümlü yakını ve 2 eski hükümlü olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 müdür, 3 infaz koruma memuru ve 3 sivil olmak üzere 7 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

