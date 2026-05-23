Ardahan Üniversitesi'nde uygulamalı MR ve BT görüntüleme teknikleri eğitimi düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından uygulamalı "Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Teknikleri Sertifikalı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.



Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve United Imaging desteğiyle Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa 85 öğrenci katıldı.



Programda katılımcılara, manyetik rezonans (MR) görüntüleme teknikleri, ileri MR uygulamaları, veteriner radyolojide MR görüntüleme yöntemleri, bilgisayarlı tomografi (BT) fiziği ve görüntüleme süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Sinan İrtegün'ün üstlendiği programda, Klinik Uygulama Uzmanı Selim Akkoyunlu ile Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde görevli radyoloji teknikeri Ferhat Kaya sunum yaptı.



Eğitimlerde MR ve BT sistemlerinin çalışma prensipleri, görüntü oluşum süreçleri, modern görüntüleme teknikleri, klinik çekim protokolleri ve görüntü optimizasyon yöntemleri anlatıldı.



Workstation destekli uygulamalarda öğrenciler, MR ve BT görüntülerinin düzenlenmesi, multiplanar rekonstrüksiyon, görüntü işleme ve temel son işleme uygulamaları üzerinde birebir çalışma imkanı buldu.



Veteriner radyoloji oturumlarında ise hayvanlarda MR görüntüleme yöntemleri ve anatomik değerlendirme süreçlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.



Program sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar verildi.

