Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.





Ardahan'da son günlerde etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.



Yüksek rakımlı bölgelerde, kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşıyor.



Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi üzerindeki yayla evleri de karla kaplı bulunuyor.





- Kars



Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.



Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.





Karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

