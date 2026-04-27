        Ardahan'da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yatırım fırsatları anlatıldı

        Ardahan'da, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yatırım fırsatları ele alınırken, bölge iş insanlarına özellikle tarım, hayvancılık ve enerji alanlarında yatırım çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 20:23 Güncelleme:
        "Azerbaycan’a Yatırım, Teşvikler ve Destek Mekanizmaları" toplantısı, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlendi.


        Toplantıda konuşan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, bölge iş insanlarının Azerbaycan’daki fırsatları değerlendirmesinin önemine dikkati çekerek, bu tür bilgilendirme toplantılarının işbirliklerini artıracağını söyledi.

        Söz konusu toplantının altyapısını daha önce oluşturduklarını anlatan Demirci, "Biz birbirimizi seviyoruz, ama uzaktan seviyoruz. Yakından sevmek için ticaret yapmamız gerekiyor. Bizim işimiz de o. Ticaret odalarının varlık sebebi de o. Sizlerle çok iş yapmamız lazım, çok laf değil." ifadelerini kullandı.

        Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de Karabağ'ın işgal döneminde Azerbaycan'ın kontrolünde olmadığını hatırlattı.

        Karabağ’da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirten Aliyev, Ardahanlı iş insanlarını özellikle tarım, hayvancılık ve enerji alanlarında yatırım yapmaya davet etti.

        Aliyev, şunları kaydetti:

        "Şimdi yeniden gelişiyor. Bu yüzden Ardahanlı iş insanları için Karabağ’da, özellikle tarım ve hayvancılık alanında iş yapmak bence çok cazip olur. Gerçekten çok ilgi çekici olur. Azerbaycan ile ilişkilerimizde enerji alanında da çok iyi projelerimiz var. Bunu söylemeye bile gerek yok. Dün arkadaşlarla birlikte Iğdır’a gitmiştik. Iğdır’da bir Azerbaycan Ticaret Evi açılıyor inşallah. Yakın zamanda biz de orada yer almak istiyoruz. Bu nedir? Azerbaycan’a ait malların ve ürünlerin tanıtıldığı bir merkez."

        Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dünyada örnek olduğunu vurgulayan Aliyev, 17-22 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da yapılması planlanan "Mimarlık ve Şehircilik Yılı" forumuna Türkiye’den üst düzey katılım beklediklerini aktardı.

        Toplantı, uzmanların Azerbaycan’da yatırım imkanları, devlet teşvikleri ve iş insanlarına sunulan destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmesi ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

