Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Bu kapsamda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.



Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.

