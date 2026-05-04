Ardahan'da çıkan ev yangını hasara neden oldu

Ardahan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, Yalçın Karakaş'a ait evin büyük bölümünde hasar oluştu.



Evde ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

