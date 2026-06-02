Ardahan'da DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Göle ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, sosyal paylaşım platformu üzerinden terör örgütü DEAŞ lehine propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen Y.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

