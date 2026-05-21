        Ardahan Haberleri Ardahan'da düzenlenen üniversiteler arası afet spor oyunları tamamlandı

        Ardahan'da düzenlenen üniversiteler arası afet spor oyunları tamamlandı

        Ardahan'da 12 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Ulusal Firefighter Challenge Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları Yarışması" tamamlandı.

        Giriş: 21.05.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Kentteki Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen yarışların son etapları sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 12 üniversitenin katıldığı organizasyonda yarışmacılar, afet ve acil durumlara müdahale becerilerini sergiledi.

        Dayanıklılık, hız, koordinasyon ve ekip çalışmasının ön planda olduğu yarışmalarda katılımcılar, ekipman taşıma, engel geçişi, hortum açma ve kurtarma etaplarında yarıştı.

        Ardahan'ı yarışmada, Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri temsil etti.

        Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğretim görevlisi Erol Özçelik, AA muhabirine, 2 günlük programın çok iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

        Amaçlarının, afetlerde yapılan mücadelenin performansa dönüşmüş halini öğrencilere öğretebilmek olduğunu dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:

        "Burada psikolojik baskı altında zamanla yarışma söz konusudur. Çünkü buradaki rakip kişinin kendisidir, zamanla yarışıyor. Bizler, afetlerde insanlara ne kadar hızlı ulaşırsak o kadar çok hayat kurtaracağımızı öğrencilerimize inandırmak istiyoruz. Yani formal eğitimden sahaya bu mesleğin nasıl yapılması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Bu alandaki öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak, bu birliktelikle nasıl afette bir araya geliyorsak afet öncesi de buna hazırlık olarak sahaya çıkmak zorundayız."

        Tokat'tan yarışmaya katılan Orhan Çelik de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "İtfaiyecilik, spor, dinamik ve dinç bir yapı gerektirdiği için burada aslında kendimizi ispatlamış, kanıtlamış sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Organizasyon, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun katılımıyla dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının verilmesiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

