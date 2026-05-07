Ardahan'da kar etkili oldu

Ardahan'da mayısta kar yağışı etkisini sürdürdü. Kent merkezinde iki gündür etkili olan sağanak bugün de yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, tepeleri beyaza bürüdü. Kar, özellikle Çıldır-Hanak ve Ardahan-Hanak arasında etkisini gösterdi.

