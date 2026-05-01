Ardahan'da kar sularıyla debisi yükselen Kura Nehri dronla görüntülendi

Ardahan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar suları Kura Nehri'nin debisini yükseltti.





Kentte son günlerde etkili olan sıcak hava dolayısıyla yüksek kesimlerdeki kar erimeye başladı.



Kura Nehri'nin su seviyesi de karların erimesiyle yükselmeye başladı. Özellikle Halil Efendi Mahallesi ile şehir stadyumu mevkisinde su seviyesi gözle görülür şekilde arttı.



Kar sularıyla debisi yükselen Kura Nehri ve su altında kalan bazı bölgeler dronla görüntülendi.

