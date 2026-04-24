Ardahan'da kar ve sağanak nedeniyle Kura Nehri'nin debisi yükseldi

Ardahan'da etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Kura Nehri'nin debisi yükseldi.





Kentte bugün özellikle yoğunlaşan kar ve yağmurun etkisiyle nehirde su seviyesi arttı.



Özellikle Ardahan Köprüsü ile Çalılıklar mevkisinde su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.



Şehrin Ova mevkisinde ise taşan sular nedeniyle bazı mera alanları su altında kaldı.



Kent genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor.

