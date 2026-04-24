Ardahan'da kar ve sağanak nedeniyle Kura Nehri'nin debisi yükseldi
Ardahan'da etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Kura Nehri'nin debisi yükseldi.
Giriş: 24.04.2026 - 13:13
Kentte bugün özellikle yoğunlaşan kar ve yağmurun etkisiyle nehirde su seviyesi arttı.
Özellikle Ardahan Köprüsü ile Çalılıklar mevkisinde su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.
Şehrin Ova mevkisinde ise taşan sular nedeniyle bazı mera alanları su altında kaldı.
Kent genelinde yağışlar etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri