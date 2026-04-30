Ardahan'da karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle çatıya kadar karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi.





Ardahan ile Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası bölgesinde, ilkbahar mevsimine rağmen kış şartlarını aratmayan görüntüler oluşuyor.



Bölgede kıştan kalan yoğun kar örtüsünün erimemesi nedeniyle, yöre halkının yazın kullandığı yayla evleri kar altında bulunuyor.



Özellikle tek katlı yapıların neredeyse tamamının kara gömüldüğü bölgede, soğuk hava da etkisini sürdürüyor.



Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen beyaz örtüyle kaplı yayladaki evler ve cami, dronla görüntülendi.

