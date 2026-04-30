        Ardahan'da karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi

        Ardahan'da karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle çatıya kadar karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Ardahan'da karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkisiyle çatıya kadar karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi.


        Ardahan ile Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası bölgesinde, ilkbahar mevsimine rağmen kış şartlarını aratmayan görüntüler oluşuyor.

        Bölgede kıştan kalan yoğun kar örtüsünün erimemesi nedeniyle, yöre halkının yazın kullandığı yayla evleri kar altında bulunuyor.

        Özellikle tek katlı yapıların neredeyse tamamının kara gömüldüğü bölgede, soğuk hava da etkisini sürdürüyor.

        Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen beyaz örtüyle kaplı yayladaki evler ve cami, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Tilki karla kaplı arazide dinlenirken görüntülendi
        Tilki karla kaplı arazide dinlenirken görüntülendi
        Kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu, damadı gözaltına alındı
        Kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu, damadı gözaltına alındı
        Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı
        Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı
        Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu
        Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu
        Ardahan'da Kura Nehri'nin debisi yükseldi
        Ardahan'da Kura Nehri'nin debisi yükseldi
        Kar kalınlığı tabela boyunu geçti
        Kar kalınlığı tabela boyunu geçti