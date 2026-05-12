Ardahan'da kursiyerler doğa, tarih ve kültürel mirası fotoğraflayarak kayıt altına aldı

Ardahan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen uygulamalı fotoğraf eğitimine katılan kursiyerler, Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu çevresinde doğa fotoğrafçılığı çalışması gerçekleştirdi.



Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonu, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.



Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.



Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından düzenlenen "Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi" kapsamında kursiyerler, Şeytan Kalesi ve çevresinde çekimler gerçekleştirdi.



Eğitim kapsamında kursiyerler, Çıldır ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde yaşayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Aşık İsrafil Uzunkaya'yı da ziyaret ederek portre çekimleri yaptı.



Kurs eğitmeni Gürhan Çopur, AA muhabirine, fotoğraf kursunun eğitim etkinliği kapsamında Çıldır'da uygulamalı gezi düzenlediklerini söyledi.



Eğitimin bu haftasında kentin önemli turizm ve tarihi mekanlarından Çıldır'ı tercih ettiklerini dile getiren Çopur, "Şeytan Kalesi'nin doğası, hem de buradaki bitki örtüsünün çeşitliliğini öğrencilerimize, kursiyerlerimize göstermek adına geldik. Kursumuzdaki öğrendiğimiz fotoğraf tekniklerini ve uygulamalarını sahada gerçekleştirmek adına geziyi düzenledik." dedi.



Çopur, gezi kapsamında kültürel miras çalışması da yaptıklarını belirtti.



Ardahan'ın özellikle ilkbahar mevsiminin fotoğraf tutkunları için önemli imkanlar sunduğunu dile getiren Çopur, "Ardahan'ın doğası özellikle bu aylarda bambaşka hale bürünüyor, yeniden canlanıyor diyebiliriz. Bu açıdan bir fotoğrafsever için bulunmaz nimet. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Kursiyerlerden Muhammet Can Arayan ve Demet Yıldız da bölgenin doğa harikası güzelliklerini fotoğraflayarak kayıt altına aldıklarını anlattı.

