Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da kursiyerler doğa, tarih ve kültürel mirası fotoğraflayarak kayıt altına aldı

        Ardahan'da kursiyerler doğa, tarih ve kültürel mirası fotoğraflayarak kayıt altına aldı

        Ardahan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen uygulamalı fotoğraf eğitimine katılan kursiyerler, Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu çevresinde doğa fotoğrafçılığı çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kursiyerler doğa, tarih ve kültürel mirası fotoğraflayarak kayıt altına aldı

        Ardahan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen uygulamalı fotoğraf eğitimine katılan kursiyerler, Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu çevresinde doğa fotoğrafçılığı çalışması gerçekleştirdi.

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonu, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

        Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

        Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından düzenlenen "Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi" kapsamında kursiyerler, Şeytan Kalesi ve çevresinde çekimler gerçekleştirdi.

        Eğitim kapsamında kursiyerler, Çıldır ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde yaşayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Aşık İsrafil Uzunkaya'yı da ziyaret ederek portre çekimleri yaptı.

        Kurs eğitmeni Gürhan Çopur, AA muhabirine, fotoğraf kursunun eğitim etkinliği kapsamında Çıldır'da uygulamalı gezi düzenlediklerini söyledi.

        Eğitimin bu haftasında kentin önemli turizm ve tarihi mekanlarından Çıldır'ı tercih ettiklerini dile getiren Çopur, "Şeytan Kalesi'nin doğası, hem de buradaki bitki örtüsünün çeşitliliğini öğrencilerimize, kursiyerlerimize göstermek adına geldik. Kursumuzdaki öğrendiğimiz fotoğraf tekniklerini ve uygulamalarını sahada gerçekleştirmek adına geziyi düzenledik." dedi.

        Çopur, gezi kapsamında kültürel miras çalışması da yaptıklarını belirtti.

        Ardahan'ın özellikle ilkbahar mevsiminin fotoğraf tutkunları için önemli imkanlar sunduğunu dile getiren Çopur, "Ardahan'ın doğası özellikle bu aylarda bambaşka hale bürünüyor, yeniden canlanıyor diyebiliriz. Bu açıdan bir fotoğrafsever için bulunmaz nimet. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kursiyerlerden Muhammet Can Arayan ve Demet Yıldız da bölgenin doğa harikası güzelliklerini fotoğraflayarak kayıt altına aldıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!

        Benzer Haberler

        Çıldır Anaokulu'nda annelere sürpriz
        Çıldır Anaokulu'nda annelere sürpriz
        Ardahan'da üniversite öğrencileri afet spor oyunlarına hazırlanıyor
        Ardahan'da üniversite öğrencileri afet spor oyunlarına hazırlanıyor
        Ardahan'ın Ağzıpek köyü leyleklerin uğrak noktası oldu
        Ardahan'ın Ağzıpek köyü leyleklerin uğrak noktası oldu
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Ardahan'dan Gürcistan'a geçti
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Ardahan'dan Gürcistan'a geçti
        Başkan Demir'in "Ardahan'da işsizliği bitireceğim" sözü verilerle tescillen...
        Başkan Demir'in "Ardahan'da işsizliği bitireceğim" sözü verilerle tescillen...
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı