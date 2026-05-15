Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da şehit ve gazilerin hatıraları fidanlarla yaşatılacak

        Ardahan'da şehit ve gazilerin hatıraları fidanlarla yaşatılacak

        Ardahan'da şehit ve gazilerin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan "Şehit ve Gazi Hatıra Ormanı" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da şehit ve gazilerin hatıraları fidanlarla yaşatılacak

        Ardahan'da şehit ve gazilerin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan "Şehit ve Gazi Hatıra Ormanı" düzenlenen törenle açıldı.

        Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Ölçek mevkisindeki ormanlık alanda düzenlenen programda 140 fidan toprakla buluşturuldu. Her birine şehit ve gazi isimlerinin verildiği fidanların yanına Türk bayrağı dikildi.

        Programda konuşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, şehit ve gaziler adına dikilen fidanların büyüyerek kalıcı bir hatıraya dönüşeceğini söyledi.

        Çiçekli, "140 adet fidanı şehit ve gazilerimiz adına bugün burada toprakla buluşturduk. İsimlendirdik. Her birinin adı yazıyor. Bayrağımız hemen yanı başında. Allah hayırlı etsin." dedi.

        Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam ise Ardahan merkez ve ilçeleri adına 140 fidan diktiklerini belirterek hatıra ormanının oluşturulmasına katkı sunan kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan ormanın sonsuza dek korunacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        "Şehit ve Gazi Ormanı" düzenlenen törenle açıldı
        "Şehit ve Gazi Ormanı" düzenlenen törenle açıldı
        Ardahan Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'na vefa
        Ardahan Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'na vefa
        Ardahan Üniversitesi öğrencileri "Romeo and Juliet" oyununu İngilizce sahne...
        Ardahan Üniversitesi öğrencileri "Romeo and Juliet" oyununu İngilizce sahne...
        Köy okulu öğrencilerinden 14 Mayıs Çiftçiler Günü klibi
        Köy okulu öğrencilerinden 14 Mayıs Çiftçiler Günü klibi
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
        İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar; Mehmetçikten cevap gecikmedi
        İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar; Mehmetçikten cevap gecikmedi