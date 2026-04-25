Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yollarda ulaşım normale döndü

Kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü. Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yollarda karla mücadele çalışması yapıldı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yolda ulaşım yeniden normalleşti. Ekipler, yüksek kesimlerde gece saatlerinde yer yer tipi görülebileceği uyarısında bulundu.

