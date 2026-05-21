        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Ardahan'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Ardahan'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Ardahan-Şavşat kara yolu üzerindeki dere kenarında bulunan özel bir tesiste gerçekleştirilen etkinlikte, bölgeye özgü ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Programda hazırlanan yöresel yemek ve ürünler davetlilere ikram edilirken, Türk mutfak kültürünün zenginliğine dikkat çekildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın, Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

        Dede, "Türk mutfağı, asırlardan süzülen birikimi, yöresel çeşitliliği ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli mutfakları arasında yer alıyor. Bu hafta vesilesiyle hem geleneksel lezzetlerimizi tanıtıyor hem de bu mirası yaşatmanın önemine dikkat çekiyoruz." dedi.

        Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
