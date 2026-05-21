Ardahan'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Ardahan'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetler tanıtıldı.



Ardahan-Şavşat kara yolu üzerindeki dere kenarında bulunan özel bir tesiste gerçekleştirilen etkinlikte, bölgeye özgü ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.



Programda hazırlanan yöresel yemek ve ürünler davetlilere ikram edilirken, Türk mutfak kültürünün zenginliğine dikkat çekildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın, Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



Dede, "Türk mutfağı, asırlardan süzülen birikimi, yöresel çeşitliliği ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli mutfakları arasında yer alıyor. Bu hafta vesilesiyle hem geleneksel lezzetlerimizi tanıtıyor hem de bu mirası yaşatmanın önemine dikkat çekiyoruz." dedi.



Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

