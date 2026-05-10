        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Ardahan'dan Gürcistan'a geçti

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi ekibi Ardahan'dan Gürcistan'a geçti

        Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Ardahan'a gelen ekip, Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Gürcistan'a geçti.

        Giriş: 10.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup, Ardahan'ın Çıldır ilçesine geldi.

        Araçlarıyla Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na hareket eden ekip, ilçe merkezinde kısa bir yemek molası verdi.

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Türkiye'deki son gününü Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda geçirdiklerini söyledi.

        Kapıkule'den giriş yaptıklarını ve Türkiye'de yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ettiklerini belirten Serin, şunları kaydetti:

        "​​​​​​​O kadar şanssız bir zamana denk geldik ki kar ve yağmurdan dolayı birçok programı iptal etmek zorunda kaldık. Ama bizi sevindiren taraf araçlarımızda ve yarışmacılarımızda herhangi bir sakatlık, kaza, olumsuz bir şey olmadı. Öyle ki 6 yaşında bir yarışmacımız var, ailesiyle beraber gerçekten çok mutlu. Son çorbamızı da Çıldır'da içtik. En son çıkmadan bir memleket lezzetini tadalım dedik."

        Katılımcılardan Hasan Murat Özkasım da İstanbul Sultanahmet'ten başlayan İpek Yolu Rallisi kapsamında bugün Ardahan'da olduklarını dile getirerek "Türkiye'nin bu yüzünü görmek bizim için çok büyük bir onur. Müthiş bir arkadaşlık ve dostluk bize gösterildi. Rallinin de amacı dostluk ve kültürel bağları güçlendirmek." dedi.

        Ekiptekiler, pasaport işlemlerin ardından Gürcistan'a geçiş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Başkan Demir'in "Ardahan'da işsizliği bitireceğim" sözü verilerle tescillen...
        Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
        Ardahan'da Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci yaşandı
        Bozayı evin bahçesine girdi, kızıl tilki çöpte yiyecek aradı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Ardahan Valiliğinden su yapılarında boğulma riskine karşı uyarı
