Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Ardahan'da protesto edildi

        İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Ardahan'da protesto edildi

        Ardahan'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Cuma namazının ardından Serhat Ulu Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu Başkanı Mukadder Arif Yüksel, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Filonun insani yardım amacıyla yola çıktığını vurgulayan Yüksel, "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü ihlal edildi. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır. Filo insani yardım amacı taşıyor. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

        Gazze'de yaşananlara da değinen Yüksel, "Sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın dahi tartışma konusu yapıldığı bir ortamdan söz ediyoruz." diye konuştu.

        Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yüksel, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesine seyirci kalınmamalıdır. Temennimiz en kısa zamanda Gazze’nin özgürlüğüne kavuşmasıdır." dedi.

        Grup, atılan sloganların ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Benzer Haberler

        Ardahan'da özel öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürünler yapıyor
        Ardahan'da özel öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürünler yapıyor
        Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı
        Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı
        Ardahan'da kar sularıyla debisi yükselen Kura Nehri dronla görüntülendi
        Ardahan'da kar sularıyla debisi yükselen Kura Nehri dronla görüntülendi
        Ardahan'da karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi
        Ardahan'da karla kaplı yayla evleri dronla görüntülendi
        Tilki karla kaplı arazide dinlenirken görüntülendi
        Tilki karla kaplı arazide dinlenirken görüntülendi
        Kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu, damadı gözaltına alındı
        Kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu, damadı gözaltına alındı