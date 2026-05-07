        Ardahan Haberleri Kışı yoğun geçen Ardahan'da İl Özel İdaresinin sezon açılışı yapıldı

        Kışı yoğun geçen Ardahan'da İl Özel İdaresinin sezon açılışı yapıldı

        Kış sezonu yoğun ve uzun geçen Ardahan'da, İl Özel İdaresinin 2026 yılı çalışma sezonu açılışı gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.05.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki asfalt plent tesisinde düzenlenen program, kurban kesimi ve dua edilmesiyle başladı.

        Programa katılan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile İl Genel Meclisi Başkanı Saffet Karatay kamyon kullandı.

        Vali Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi olarak köylere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Köylere en üst düzeyde hizmet etmenin gayretinde olacaklarını dile getiren Çiçekli, "Kentte yaklaşık 1600 kilometrelik yol bulunuyor. Saatte 240 ton kapasiteli asfalt plentimiz ve diğer imkanlarımızla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

        Çiçekli, bu yıl 10 bin ton asfalt yama, 15 kilometre sathi kaplama, 20 kilometre beton yol ve 55 bin metrekare parke çalışması yapılmasının planlandığını anlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ise bugün sezon için "Bismillah" dediklerini belirterek, "Köylerimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın refahı için yeni yatırım ve çalışma seferberliğimizi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
