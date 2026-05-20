Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Rektör Emiroğlu, Ardahan Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaları ve projeleri anlattı:

        Rektör Emiroğlu, Ardahan Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaları ve projeleri anlattı:

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, "Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Hayvan Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi projesi temmuz ayında başlayacak. Öğrencilere yönelik yemekhane, kütüphane ve sosyal destek projeleri de sürüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 19:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rektör Emiroğlu, Ardahan Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaları ve projeleri anlattı:

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, "Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Hayvan Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi projesi temmuz ayında başlayacak. Öğrencilere yönelik yemekhane, kütüphane ve sosyal destek projeleri de sürüyor." dedi.

        Emiroğlu, Yenisey Konukevi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla Azerbaycan ve Gürcistan ile işbirliklerine öncelik verdiklerini söyledi.

        Azerbaycan temasları kapsamında çeşitli yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalandığını belirten Emiroğlu, "Zengezur Koridoru'nun kara ve demir yolu bağlantısıyla faaliyete geçmesinin Ardahan'ın ulaşım ve öğrenci potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Prof. Dr. Emiroğlu, Polonya arşivlerinde yürüttüğü çalışmalarla 1738 Osmanlı belgesinin gün yüzüne çıkarıldığını aktararak, Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve akademik personel değişimlerinin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

        Üniversitenin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik Güneş Enerjisi Santrali projesinde sona yaklaşıldığını bildiren Emiroğlu, "Tesisin tamamlanmasıyla elektrik ve doğal gaz giderlerinde önemli tasarruf sağlanacak. Kampüs içerisine elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulacak. Sanayi işbirlikleri kapsamında Teknopark kurulumu için çalışmalar başladı. Ayrıca TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi de faaliyete geçecek." ifadesini kullandı.

        Emiroğlu, akademik alanda da önemli gelişmelerin yaşandığını, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki 4 bölümün akredite edildiğini, diplomaların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosuyla verilmeye başlandığını belirtti.

        Tarımsal kalkınmaya yönelik üniversite arazisinde ilk kez mercimek ve nohut ekimi yapıldığını ifade eden Emiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Posof Kampüsü için yeni yerleşke planları sürüyor. Meyve kurutma tesisi kurulmasını hedefliyoruz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Hayvan Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi projesi temmuz ayında başlayacak. Öğrencilere yönelik yemekhane, kütüphane ve sosyal destek projeleri de sürüyor. Ayrıca Çıldır Gölü'nde turizm potansiyelini artırmaya yönelik su sporları bölümü açılması için çalışmalar başlattık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Kar ve tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı
        Kar ve tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı
        Posof'ta 19 Mayıs coşkusu: Gençlerin gösterileri nefes kesti
        Posof'ta 19 Mayıs coşkusu: Gençlerin gösterileri nefes kesti
        Çıldırlı çocuklar 19 Mayıs'ta yaptığı su sporları gösterisi nefes kesti
        Çıldırlı çocuklar 19 Mayıs'ta yaptığı su sporları gösterisi nefes kesti
        Ardahan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Ardahan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Sahara geçidinde kar yağışı etkili oluyor
        Sahara geçidinde kar yağışı etkili oluyor
        Ardahan'da anjiyo ve kemoterapi ünitesi törenle açıldı
        Ardahan'da anjiyo ve kemoterapi ünitesi törenle açıldı