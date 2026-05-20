Rektör Emiroğlu, Ardahan Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaları ve projeleri anlattı:

Emiroğlu, Yenisey Konukevi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla Azerbaycan ve Gürcistan ile işbirliklerine öncelik verdiklerini söyledi.



Azerbaycan temasları kapsamında çeşitli yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalandığını belirten Emiroğlu, "Zengezur Koridoru'nun kara ve demir yolu bağlantısıyla faaliyete geçmesinin Ardahan'ın ulaşım ve öğrenci potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Prof. Dr. Emiroğlu, Polonya arşivlerinde yürüttüğü çalışmalarla 1738 Osmanlı belgesinin gün yüzüne çıkarıldığını aktararak, Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve akademik personel değişimlerinin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.



Üniversitenin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik Güneş Enerjisi Santrali projesinde sona yaklaşıldığını bildiren Emiroğlu, "Tesisin tamamlanmasıyla elektrik ve doğal gaz giderlerinde önemli tasarruf sağlanacak. Kampüs içerisine elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulacak. Sanayi işbirlikleri kapsamında Teknopark kurulumu için çalışmalar başladı. Ayrıca TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi de faaliyete geçecek." ifadesini kullandı.



Emiroğlu, akademik alanda da önemli gelişmelerin yaşandığını, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki 4 bölümün akredite edildiğini, diplomaların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosuyla verilmeye başlandığını belirtti.



Tarımsal kalkınmaya yönelik üniversite arazisinde ilk kez mercimek ve nohut ekimi yapıldığını ifade eden Emiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Posof Kampüsü için yeni yerleşke planları sürüyor. Meyve kurutma tesisi kurulmasını hedefliyoruz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Hayvan Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi projesi temmuz ayında başlayacak. Öğrencilere yönelik yemekhane, kütüphane ve sosyal destek projeleri de sürüyor. Ayrıca Çıldır Gölü'nde turizm potansiyelini artırmaya yönelik su sporları bölümü açılması için çalışmalar başlattık."

