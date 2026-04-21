TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Yıldırım, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti il temsilciliklerini ziyaret etti.



TÜGVA ziyaretine Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ile davetliler katıldı.



Yıldırım, burada davetlilerle sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmetleri memleketin her köşesine ulaştırma gayreti içinde olduklarını ifade etti.



TÜGVA İl Başkanı Osman Yıldız da Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

