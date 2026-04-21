        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 20:49 Güncelleme:
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Yıldırım, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti il temsilciliklerini ziyaret etti.

        TÜGVA ziyaretine Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ile davetliler katıldı.

        Yıldırım, burada davetlilerle sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmetleri memleketin her köşesine ulaştırma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

        TÜGVA İl Başkanı Osman Yıldız da Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

