        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Uzun kışın ardından havaların ısındığı Ardahan'da tarlalarda ekim hareketliliği

        Ardahan'da uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla çiftçiler tarlalarda yulaf ve buğday ekimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Kentte baharın geç gelmesi nedeniyle tarımsal faaliyetler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşmasıyla yeniden hız kazandı.

        Çiftçiler, yağışsız günleri fırsata çevirerek, traktörleriyle tarlalarını sürüp tohumları toprakla buluşturuyor.

        Merkeze bağlı Sulakyurt köyünde üreticiler, uzayan kış nedeniyle geciken ekim sezonunu tamamlayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

        Yulaf ve buğday ekimine başlayan çiftçi Özgür Kalkan, AA muhabirine, normal şartlarda 4-5 ay süren kış mevsiminin bu yıl yaklaşık 2 ay uzadığını söyledi.

        Kışın uzun sürmesi nedeniyle ekim sezonunun geciktiğini ifade eden Kalkan, "Havaların ısınmasıyla birlikte biz de tarlalarımızı sürmeye ve tohumlarımızı ekmeye başladık. Adeta zamanla yarışıyoruz. Yağmur yağmadığı günleri değerlendirerek ekim çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Kalkan, verimli ve bereketli bir sezon temenni ederek "Atalarımızdan miras kalan bu toprakları ekip biçmeye ve sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Çıldır Gölü'nde yelken ve kürek heyecanı yaşandı
        İlçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor
        Çıldır Gölü'nde su sporları sezonu başladı
        "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Ardahan'da sahnelendi
        Ardahan'da sanat rüzgarı
        Ardahan'da şehit ve gazilerin hatıraları fidanlarla yaşatılacak
