Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yürütülen yatırımlar ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yürütülen yatırımlar ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        DSİ 26. Bölge Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, 2023 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini belirterek, seçim döneminde verdikleri sözler doğrultusunda Artvin'de düzenli bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

        Yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğunu kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaştıklarını ifade eden Çelik, aynı samimiyet ve ciddiyetle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Artvin'de ilk icraatlarından birinin Artvin Ticaret Borsasının kurulması olduğunu ifade eden Çelik, ikinci önemli projenin ise yıllardır çözülemeyen Küçük Sanayi Sitesi olduğunu belirtti.

        Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda alt ve üstyapı için yüzde 70 destek sağlandığını, projenin bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Arhavi Organize Sanayi Bölgesi projesinde de önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Çelik, "Arhavi OSB’de yüzde 72’lik bir kamulaştırma bitti. Kalan yüzde 28’lik kamulaştırmada sonrasında da ön tahsisler yapılacak ve Artvin bir organize sanayi sitesine kavuşacak. Bu Artvin için çok önemli. OSB’nin devreye girmesiyle yaklaşık 2 bin kişilik bir istihdam olacak. Küçük sanayi sitesinin de devreye girmesiyle de 1000 kişilik istihdamı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

        Hopa'da yapımı süren stadyum projesinin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Çelik, ikinci etap ihalesinin 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

        Hopa Tır Parkı projesinde de önemli aşama kaydedildiğini aktaran Çelik, sondaj çalışmalarının tamamlandığını, ÇED sürecinin devam ettiğini ve dolgu çalışmalarına kısa sürede başlanacağını kaydetti.

        Doğalgaz çalışmalarına da değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Artvin için önemli olan bir konuda doğalgaz konusu. Artvin merkez, Şavşat ve Yusufeli doğalgaza kavuştu. Söz verdiğimiz gibi hızlı şekilde Ardanuç’u doğalgaza kavuşturduk. Diğer ilçeler için merkezde bir depo inşasının zaruriyetini yetkililer ortaya koydular. Onu gerçekleştirdik. Doğalgaz dağıtımı yapılacak merkez inşa edildi. Borçka, Kemalpaşa ve Murgul’un da doğalgaza kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor."

        Arhavi'de yaşanan su probleminin çözüme kavuştuğunu dile getiren Çelik, ilçeye kilometrelerce uzaklıktan temiz su getirildiğini, su projeleri kapsamında özel idare tarafından bugüne kadar 67 milyon civarında bir kaynakla 19 projenin gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Yusufeli’nde afet ve sosyal konut projeleri kapsamında 190 konut yapılacağını ifade eden Çelik, "TOKİ başkanımızla da görüştük bunlara 100 konut daha ekleyerek 290 konutu bu yıl içerisinde afet ve sosyal konut olarak başlatıyoruz. 500 bin konut projesi içerisinde Artvin’e düşen 1040 konutun ilk etabının da temelini bu yıl atmış alacağız. Diğer bölümü 2027 yılı içerisinde gerçekleşecek." diye konuştu.

        Çelik, kırsaldaki yol sorunlarının çözümü için yoğun çalışma yürütüldüğünü, bu kapsamda 360 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koca, Artvin'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koca, Artvin'de konuştu:
        Artvin'de seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü
        Artvin'de seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü
        Orman Genel Müdürü Karacabey: Yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkarıyor...
        Orman Genel Müdürü Karacabey: Yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkarıyor...
        Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Seyir halindeki otomobilin alev topuna dediği anlar kamerada
        Seyir halindeki otomobilin alev topuna dediği anlar kamerada
        Orman Genel Müdürü Karacabey Artvin'de konuştu:
        Orman Genel Müdürü Karacabey Artvin'de konuştu: