Ardanuç'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi
Artvin'in Ardanuç ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi.
Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Alparslan Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail İnan, diğer ilgililer, engelli bireyler ve aileleri katıldı.
Kaymakam Sözen, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma adaptasyonlarını sağlamak amacıyla ilçede gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Farkındalık oluşturulması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Sözen, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.
Dernek Başkanı Gönül İstanbullu da derneğe destek verenlere teşekkür etti.
Program kapsamında müzik dinletisi sunuldu, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.