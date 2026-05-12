Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

        Artvin Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

        Artvin' de öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

        Artvin' de öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        "TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında öğrencilerin yıl boyunca farklı alanlarda hazırladığı 19 proje ile bazı sanatsal etkinlikler, Artvin Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen fuarda sergilendi.

        Ziyaretçiler stantları gezerek, projelere dair öğrencilerden bilgi aldı.

        Artvin Fen Lisesi Okul Müdürü Erdoğan Öztürk, okulun yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine de önem verdiğini söyledi.

        Fuarda 19 projenin sergilendiğini belirten Öztürk, "44 öğrencimiz ve 12 danışman öğretmenimizle bu çalışmayı hazırladık. Okulumuzda sadece akademik eğitim değil, aynı zamanda bilimsel ve sosyal gelişime yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Keman çalan da bizim öğrencimiz, projeleri hazırlayan da bizim öğrencimiz." dedi.

        Bilim fuarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya ve edebiyat alanlarında projelerin yer aldığını ifade eden Öztürk, heyelan ölçer, toprak nem ölçer ve termodinamik temelli projelerin dikkati çektiğini kaydetti.

        TEKNOFEST roket yarışmalarına da katıldıklarını anlatan Öztürk, öğrencilerin hazırladığı mini roket gösterisinin beklentilerin üzerinde geçtiğini kaydetti.

        Daha önce Türkiye finallerine katıldıklarını belirten Öztürk, "Roketimizi başarılı şekilde uçurduk ancak paraşütümüz açılmadığı için finalde elendik. Bu yıl daha iddialıyız. İnşallah başaracağız." dedi.

        Etkinlik öncesinde, öğrencilerin hazırladığı 2 mini roketle okul bahçesinde gösteri yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Artvin'de bitki mirasının korunması amacıyla çalışmalar devam ediyor
        Artvin'de bitki mirasının korunması amacıyla çalışmalar devam ediyor
        Türkiye'nin ikinci en yüksek barajında adrenalin
        Türkiye'nin ikinci en yüksek barajında adrenalin
        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunları iç...
        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunları iç...
        Cam terasta satranç heyecanı
        Cam terasta satranç heyecanı
        10 yıldır baktığı annesini Anneler Günü'nde kaybetti
        10 yıldır baktığı annesini Anneler Günü'nde kaybetti
        Hopa'da Anneler Günü yeşil sahada kutlandı
        Hopa'da Anneler Günü yeşil sahada kutlandı