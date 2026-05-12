Artvin Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Artvin' de öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



"TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında öğrencilerin yıl boyunca farklı alanlarda hazırladığı 19 proje ile bazı sanatsal etkinlikler, Artvin Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen fuarda sergilendi.



Ziyaretçiler stantları gezerek, projelere dair öğrencilerden bilgi aldı.



Artvin Fen Lisesi Okul Müdürü Erdoğan Öztürk, okulun yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine de önem verdiğini söyledi.



Fuarda 19 projenin sergilendiğini belirten Öztürk, "44 öğrencimiz ve 12 danışman öğretmenimizle bu çalışmayı hazırladık. Okulumuzda sadece akademik eğitim değil, aynı zamanda bilimsel ve sosyal gelişime yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Keman çalan da bizim öğrencimiz, projeleri hazırlayan da bizim öğrencimiz." dedi.



Bilim fuarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya ve edebiyat alanlarında projelerin yer aldığını ifade eden Öztürk, heyelan ölçer, toprak nem ölçer ve termodinamik temelli projelerin dikkati çektiğini kaydetti.



TEKNOFEST roket yarışmalarına da katıldıklarını anlatan Öztürk, öğrencilerin hazırladığı mini roket gösterisinin beklentilerin üzerinde geçtiğini kaydetti.



Daha önce Türkiye finallerine katıldıklarını belirten Öztürk, "Roketimizi başarılı şekilde uçurduk ancak paraşütümüz açılmadığı için finalde elendik. Bu yıl daha iddialıyız. İnşallah başaracağız." dedi.



Etkinlik öncesinde, öğrencilerin hazırladığı 2 mini roketle okul bahçesinde gösteri yapıldı.



