        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin, Trabzon ve Gümüşhane'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Giriş: 30.04.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Artvin'de Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.

        Platform adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Osman Delibaş, Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını söyledi.

        Bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını belirten Delibaş, siyonist çetenin Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit ettiğini dile getirdi.

        Delibaş, "Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak. Tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket. Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir." dedi.

        - Trabzon

        Trabzon'da İskender Paşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri adına açıklama yapan Furkan Çelik, Akdeniz'in dalgalarının sadece Sumud Filosu'nun teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını vurguladı.

        Çelik, çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini aktararak, onlarcasının daha yola çıkmayı beklediğini dile getirdi.

        İsrail'in ve destekçilerinin asla amacına ulaşamayacağına işaret eden Çelik, "Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." diye konuştu.

        Filoda yalnızca Müslümanların değil, farklı din mensubu aktivistlerin de yer aldığına dikkati çeken Çelik, hepsinin amacının Gazze'deki işgalin bitirilmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanması olduğunu kaydetti.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de Kelkit Kudüs Platformu öncülüğündeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

        Kelkit Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Gümüşhane İHH Başkanı Zekai Eren, saldırının sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmadığını, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Borçka Karagöl Tabiat Parkı karla kaplı doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamay...
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı karla kaplı doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamay...
        Artvin'de kara leylek görüntülendi
        Artvin'de kara leylek görüntülendi
        Artvin'de şimşir güvesine karşı biyolojik mücadele sürüyor
        Artvin'de şimşir güvesine karşı biyolojik mücadele sürüyor
        Artvin'de 7 kişinin yaralandığı tünel kazası kamerada
        Artvin'de 7 kişinin yaralandığı tünel kazası kamerada
        Artvin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Artvin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Otomobile çarpan minibüsün şarampole uçtuğu kaza kamerada
        Otomobile çarpan minibüsün şarampole uçtuğu kaza kamerada