Artvin Valisi Ergün'den okul ziyaretlerinde bulundu

Artvin Valisi Turan Ergün, Atatürk Ortaokulu ve Milli Egemenlik Anaokulu’nu ziyaret etti.



Vali Ergün, Atatürk Ortaokulu’nu ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.





Öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Ergün, okulun akademik durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.



Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların önemine değinen Ergün, öğretmenlerin fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade ederek, tüm eğitim camiasına başarı diledi.





Ergün, daha sonra Milli Egemenlik Anaokulu’nda eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.



Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da yer aldı.













