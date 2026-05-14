Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı

        Artvin'de "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı

        Artvin Çoruh Üniversitesince düzenlenen "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Artvin'de "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı

        Artvin Çoruh Üniversitesince düzenlenen "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı.

        Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, doğal kaynakların doğru planlama ve sürdürülebilir yaklaşımla değerlendirildiğinde kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Vali Ergün, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

        Üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki önemine dikkati çeken Vali Ergün, kongrede ortaya konulacak fikir, değerlendirme ve çalışmaların hem akademik dünyaya hem de bölgesel kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

        Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise kalkınmayı yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla değerlendirmenin artık mümkün olmadığını söyledi.

        Akyürek, gerçek kalkınmanın çevresini koruyabilen, insanı merkeze alan, doğal kaynaklarını gelecek nesillerle aktarabilen ve yerel potansiyelini doğru yönetebilen toplumların başarısıyla ölçülebileceğine işaret etti.

        Artvin'in yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, üretim kültürü ve girişimci yapısıyla da önemli bir şehir olduğunu ifade eden Akyürek, "Hepimiz biliyoruz ki bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için ortak akla, ortak projelere ve güçlü iş birliklerine ihtiyaç vardır. Bugün burada üniversitemiz, kamu kurumlarımız, yerel yöneticilerimiz ve özel sektör temsilcilerimiz aynı masa etrafında buluşuyorsa, bu durum geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        Programa, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Gürcistan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shalva Kirtadze, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Kongreye katılan akademisyenler, "iktisadi, ekolojik, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla yeşil dönüşüm" ana başlığında görüş ve çalışmalarına ilişkin sunumlar yapacak.






        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        Artvin'de sınır hattında termal dron dönemi
        Artvin'de sınır hattında termal dron dönemi
        Artvin'de termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi
        Artvin'de termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi
        Ardanuç'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi
        Ardanuç'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi
        11 yaşındaki Eslem'in kurtarıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı
        11 yaşındaki Eslem'in kurtarıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı
        Dereye düşen Eslem'i kurtaranlar canlarını hiçe saymış
        Dereye düşen Eslem'i kurtaranlar canlarını hiçe saymış
        CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Artvin'de vatandaşlarla bir ar...
        CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Artvin'de vatandaşlarla bir ar...