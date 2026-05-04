        Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları sürüyor

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çoban için yeniden başlayan çalışmalar üçüncü gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen ve üç gün önce yeniden başlatılan çalışmalara devam edildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Erzurum ve Rize'den gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 79 kişi katıldı.

        Çığın düştüğü vadideki derede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, sondaj çubukları ve küreklerle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüttü.

        Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen'in de takip ettiği çalışmalarda, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve belediye personeli de yer aldı.

        Öte yandan arama çalışmaları sırasında çığda telef olan çok sayıda koyunun kar altından çıkarıldığı görüldü.

        - Olay


        Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.


        Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

