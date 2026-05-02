Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları yeniden başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.



Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.



Çığ riskinin azaldığının tespitinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde AFAD ve jandarmadan oluşan 13 kişilik ekip çığ bölgesine hareket etti.



Ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak çığ sondası aracılığıyla Gezer’e ulaşmak için çalışma yürütüyor.





- Olay



Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde meydana gelen çığda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.



Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.



Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

