Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

        Artvin'de çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

        Zekeriyaköy köyü Aksu mevkiinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen ve 4 gün önce yeniden başlatılan çalışmalar sonucu kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardanuç ilçesi Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ sonrası yürütülen ilk çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, valiliğin koordinesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının, bölgede oluşan çığ riski ve ekiplerin can güvenliğini tehdit eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ocak ayında geçici olarak durdurulduğu ve çığ riski açısından bölgenin, AFAD görevlileri tarafından sürekli takip edildiği vurgulandı.

        "Yapılan değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 2 Mayıs 2026 tarihinde arama faaliyetlerine yeniden başlanmış ve 5 Mayıs 2026 günü kayıp vatandaşımız Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenerek, arama kurtarma çalışmalarında görev alan AFAD, JAK, gönüllü ekipler ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi.

        - Olay

        Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

        Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalarına ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Artvin'de okullardaki tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi
        Artvin'de okullardaki tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi
        Çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Artvin'de çığ altındaki Bülent Gezer'in cansız bedeni 4 ay sonra kar altınd...
        Artvin'de çığ altındaki Bülent Gezer'in cansız bedeni 4 ay sonra kar altınd...
        Çığ altında kalan çobanın cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı
        Çığ altında kalan çobanın cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı
        Derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Çığ altında kalan çoban için yeniden başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gü...
        Çığ altında kalan çoban için yeniden başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gü...