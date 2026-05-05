Artvin'de çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.



Zekeriyaköy köyü Aksu mevkiinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen ve 4 gün önce yeniden başlatılan çalışmalar sonucu kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardanuç ilçesi Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ sonrası yürütülen ilk çalışmalarda 4 gün içinde 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, valiliğin koordinesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının, bölgede oluşan çığ riski ve ekiplerin can güvenliğini tehdit eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ocak ayında geçici olarak durdurulduğu ve çığ riski açısından bölgenin, AFAD görevlileri tarafından sürekli takip edildiği vurgulandı.



"Yapılan değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla 2 Mayıs 2026 tarihinde arama faaliyetlerine yeniden başlanmış ve 5 Mayıs 2026 günü kayıp vatandaşımız Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenerek, arama kurtarma çalışmalarında görev alan AFAD, JAK, gönüllü ekipler ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi.



- Olay



Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.



Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.



Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalarına ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

