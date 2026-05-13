Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

        Artvin'de dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

        Artvin'in Borçka ilçesinde topunu almak için girdiği derede suya kapılan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

        Artvin'in Borçka ilçesinde topunu almak için girdiği derede suya kapılan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


        Aksu Mahallesinde yaşayan E.Y. (11), düşen topunu almak için indiği dere kenarında dengesini kaybederek suda sürüklenmeye başladı.

        Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bir vatandaş, dereye atlayarak suda sürüklenen çocuğu tuttu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dere kenarında kendisini tutan kişi ile bir süre bekleyen çocuk, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin sarkıttığı iplerle sudan çıkarıldı.

        Borçka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

        Öte yandan çocuğun sudan çıkarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü

        Benzer Haberler

        Artvin'de dereye düşen çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı
        Artvin'de dereye düşen çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı
        Dereye düşen çocuk iple kurtarıldı
        Dereye düşen çocuk iple kurtarıldı
        TEKNOFEST'te ikinci olan Artvin Fen Lisesi öğrencileri roket projesiyle bu...
        TEKNOFEST'te ikinci olan Artvin Fen Lisesi öğrencileri roket projesiyle bu...
        Artvin Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        Artvin Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        Artvin'de bitki mirasının korunması amacıyla çalışmalar devam ediyor
        Artvin'de bitki mirasının korunması amacıyla çalışmalar devam ediyor
        Türkiye'nin ikinci en yüksek barajında adrenalin
        Türkiye'nin ikinci en yüksek barajında adrenalin