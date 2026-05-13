Artvin'de dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Artvin'in Borçka ilçesinde topunu almak için girdiği derede suya kapılan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.





Aksu Mahallesinde yaşayan E.Y. (11), düşen topunu almak için indiği dere kenarında dengesini kaybederek suda sürüklenmeye başladı.



Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bir vatandaş, dereye atlayarak suda sürüklenen çocuğu tuttu.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Dere kenarında kendisini tutan kişi ile bir süre bekleyen çocuk, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin sarkıttığı iplerle sudan çıkarıldı.



Borçka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.



Öte yandan çocuğun sudan çıkarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.









