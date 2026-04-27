Artvin'de hafif ticari aracın pikapla çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Artvin'de hafif ticari aracın tünel içerisinde pikapla çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Mehmet Şahin idaresindeki 08 DE 524 plakalı pikap, Artvin-Erzurum kara yolunun 7. kilometresindeki tünelde, Ali Fuat Beyaz yönetimindeki 08 ABB 956 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile her iki araçtaki yolculardan Orhan Bıyıklı, Şenol Aydemir, Murat Özmen, Doğan Ülker ve Seçkin Özay yaralandı.



Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.











