        Artvin Haberleri Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikaları ile işgücü programları görüşüldü.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları aktardı.

        İŞKUR gençlik programının devam ettiğini anımsatan Ertürk, "Bu program, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. 2025-2026 döneminde 474 öğrencimiz bu programdan faydalanmaktadır." diye konuştu.

        Ertürk, toplum yararına çalışma programı kapsamında ise bu yılın ilk üç ayında 570 kişinin yararlandığını kaydetti.

        Toplantıya, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ile kurul üyeleri katıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

