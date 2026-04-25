Artvin'de kaya düşmesi nedeniyle lojmanda hasar oluştu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaya düşmesi nedeniyle lojmanda hasar meydana geldi. Yaylalar köyüne bağlı Akçay Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları, cami lojmanının bulunduğu alana yuvarlandı. Evin bir odasının duvarı yıkıldı, ayrıca bitişiğindeki ahşap ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.