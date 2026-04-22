        Artvin Haberleri Artvin'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Tekkale köyünde arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapan Mevlüt K. (43) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter de bölgeye intikal ettirildi.

        Bacağının kırıldığı tespit edilen Mevlüt K. ile arkadaşı mahsur kaldıkları yerden helikoptere alındı.

        Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

