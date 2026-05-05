Artvin'de okullardaki tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi
Artvin'de, okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirdi.
Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Emir İşaşır, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kaymakamlar ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.
Toplantıda, okulların iç ve çevre güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü, okul giriş-çıkış denetimleri, çevre güvenliği önlemleri, ziyaretçi kabul süreçleri, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara ilişkin uygulamalar değerlendirildi.
