Artvin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Artvin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Orta Mahalle'de K.K'nin kullandığı 25 ADA 689 plakalı panelvan ile O.S. yönetimindeki 08 GA 730 plakalı otomobil çarpıştı.



Savrulan panelvan, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan panelvanın sürücüsü, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, araçların çarpışma anı ile çevredekilerin panelvandaki sürücüye yardıma gitmesi yer alıyor.

