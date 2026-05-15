Artvin'de seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü

Artvin'in Borçka ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Borçka-Camili kara yolunun Atanoğlu mevkisinde Burak G. idaresindeki 08 AAD 651 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

