        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi

        Artvin'de, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca temin edilen termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 17:31
        Artvin Valiliği’nde gerçekleştirilen programa, Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Arıkan katıldı.

        Vali Ergün, Artvin’in Gürcistan ile yaklaşık 121 kilometrelik sınır hattına sahip olduğunu, bölgenin coğrafi yapısının güvenlik çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığını ifade etti.

        Özellikle dağlık ve ulaşımı güç alanlarda teknolojik ekipmanların büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ergün, teslim edilen termal dronların güvenlik güçlerinin sahadaki hareket kabiliyetini artıracağını söyledi.

        Gece görüş ve termal kamera sistemleriyle donatılan dronların, kötü hava koşullarında ve karanlıkta da etkin şekilde görev yapabildiğini belirten Ergün, cihazların yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sayesinde sınır hattındaki hareketliliğin anlık olarak takip edilebileceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

