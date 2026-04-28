ÇAYKUR'un 19. satış mağazası Hopa'da açılacak

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Ticaret Borsasınca Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmede düzenlenen toplantıya, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile ÇAYKUR'un Hopa, Arhavi, Borçka Muratlı ile Kemalpaşa'daki çay fabrikalarının yöneticileri katıldı.

        Toplantıda, çayda kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

        Alim, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala ticaret borsası yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

        Çayda kalitenin bahçeden başladığını belirten Alim, şu değerlendirmede bulundu:

        "Üreticilerimiz çayda hasat zamanı geldiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi acelecilikle bir an evvel çayı bitirip sonuçlandırmayı düşünüyor. Kampanya başladığında biz ne kadar dikkat edersek, ne kadar çayımıza önem verirsek kaliteyi de kendiliğinden kurtarmış olacağız. El ele vererek daha sağlıklı, daha kaliteli, ileriye dönük ve gelecek nesillere sağlıklı bir çay ve bahçe bırakmak için elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum."

        ÇAYKUR'un ürün çeşitliliğini artırarak çayı hediyelik bir ürüne dönüştürdüğünü ifade eden Alim, kurumun 80 marka ve 110 çeşit ürünü tüketiciyle buluşturduğunun altını çizdi.

        ÇAYKUR'un Türkiye genelinde 18 satış mağazanın hizmet verdiğini belirten Alim, Artvin Ticaret Borsası yöneticilerinin talebi doğrultusunda 19'uncu mağazayı Hopa'da açmayı planladıklarını aktardı.

        Alim, turizm noktasında bölgeye katkı sunacağına inandıkları yeni mağazayı yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Akyürek de ÇAYKUR ile işbirliği içerisinde üretime katkı sağlamak üzere istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
