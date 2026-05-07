        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri GÜNCELLEME - Artvin'de engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayete gittiği emniyette rahatsızlanan kadın öldü

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Şavşat Emniyet Müdürlüğüne dün başvuran Nalan Kaya, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu.

        Emniyette rahatsızlanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

        - Cenaze töreni

        Nalan Kaya için ilçe merkezindeki Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve vatandaşlar katıldı.

        Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Şavşat Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
