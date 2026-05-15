Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koca, Artvin'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koca, Artvin'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, "İYİ Parti başta Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu olmak üzere, genel başkan yardımcılarıyla, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, genel idare kurulu üyeleriyle, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla memleketi düştüğü bu buhrandan çıkarmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koca, Artvin'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, "İYİ Parti başta Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu olmak üzere, genel başkan yardımcılarıyla, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, genel idare kurulu üyeleriyle, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla memleketi düştüğü bu buhrandan çıkarmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

        Koca, partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, İYİ Parti’nin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çalıştığını söyledi.

        Partisinin tüm üyeleriyle gece ve gündüz çalıştıklarını belirten Koca, "İYİ Parti başta Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu olmak üzere genel başkan yardımcılarıyla, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, genel idare kurulu üyeleriyle, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla memleketi düştüğü bu buhrandan çıkarmak için gece gündüz çalışıyor. 81 ili, 922 ilçeyi 'sefer bizden, zafer Allah'tan' diyerek geziyor." ifadesini kullandı.

        Koca, Artvin ile sınırı bulunan Gürcistan'ın 5 milyona yakın nüfusu bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "5 milyon nüfuslu Gürcistan bugün Türkiye'ye sınır komşusu olan Artvin’in civar ilçelerine gelip alışveriş yapıyor ve bizim Artvinli emeklimiz, çiftçimiz, öğrencimiz onların aldığı alışveriş torbalarına bakıp 'biz niye alamıyoruz?' diyorsa, İYİ Parti bugün milletin makus kaderini devirmek için önce Artvin'de, sonra Trabzon'da, sonra Edirne'de, Hakkari'de Erzurum'da, Ankara'da, Türkiye'nin en batısından en doğusuna gecesini gündüzüne katarak, başta Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere mücadeleyi sizler sayesinde arşınlıyor."

        Ortaya koydukları kaygıların her geçen gün ne kadar haklı çıktıklarını gösterdiğini ifade eden Koca, "Biz siyaset yapıyoruz. Siyaset yaparken ilk defa bir öngörümüzün çıkmış olmasından dolayı kıvanç duyuyoruz. Nedir bu öngörü? Terörsüz Türkiye diye pazarlamaya çalıştıkları, bebek katilini merkeze koydukları, şehit analarını, şehit evlatlarını, gazilerimizi hiçe saydıkları bu ihanet süreci. İYİ Parti 30 milletvekiliyle, cesur teşkilatlarıyla gerçekten vatanı müdafaa noktasında çok kuvvetli bir direniş sergiliyor." diye konuştu.

        Koca, konuşmanın ardından partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti

        Benzer Haberler

        Artvin'de seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü
        Artvin'de seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü
        Orman Genel Müdürü Karacabey: Yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkarıyor...
        Orman Genel Müdürü Karacabey: Yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkarıyor...
        Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Seyir halindeki otomobilin alev topuna dediği anlar kamerada
        Seyir halindeki otomobilin alev topuna dediği anlar kamerada
        Orman Genel Müdürü Karacabey Artvin'de konuştu:
        Orman Genel Müdürü Karacabey Artvin'de konuştu:
        Artvin'de sınır hattında termal dron dönemi
        Artvin'de sınır hattında termal dron dönemi