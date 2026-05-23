        Yusufeli'nde bir grup öğrenci boş zamanlarında horon öğreniyor

        Yusufeli'nde bir grup öğrenci boş zamanlarında horon öğreniyor

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi boş zamanlarında horon oynamayı öğreniyor.

        Giriş: 23.05.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Alanbaşı Bağlar Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Bayraktar, çocukların farklı yörelere ait kültürleri tanımasının önemli olduğunu söyledi.

        Yusufeli'nde genellikle atabarı, sol ayak ve ağır bar adı verilen oyunların oynandığını belirten Bayraktar, "Trabzonluyum, horunu çok seviyorum. Öğrencilerim de onlara horon öğretmemi istedi. Ben de onları kıramadım. Böylece kendi yörelerinin dışında farklı bir halk oyununu öğrenmiş oldular. Hepsi kısa sürede çok iyi bir ilerleme kaydetti, çok güzel oynuyorlar." dedi.


        Öğrencilerden Muhammet Salih Erdoğan ise yeni bir kültürle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Öğretmenimiz bizi kırmadı ve horon öğretti. Bizim bölgemizde bu oyun oynanmıyor. Farklı bir halk oyunu öğrenmiş olduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

