Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Aydın-Marmaris etabı başladı

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Aydın-Marmaris etabı başladı

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Aydın-Marmaris etabının startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:14 Güncelleme:
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Aydın-Marmaris etabı başladı

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Aydın-Marmaris etabının startı verildi.


        Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı olan Aydın-Marmaris etabı başladı.

        Efeler ilçesindeki Malazgirt Meydanı'nda başlayan etabın startına, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başsavcı Celal Tekin, Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu katıldı.

        Etabın startında halk oyunu gösterisi yapılırken, parkur güzergahında bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları selamladı.

        Organizasyonda 23 takımdan 157 sporcu, 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

        Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
