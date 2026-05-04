        AK Parti'li belediye meclis üyeleri, milli karatecinin Kuyucak Belediyespor'dan çıkarılmasına tepki gösterdi

        AK Parti'li belediye meclis üyeleri, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde babasının, belediyeyi eleştirdiği iddiasıyla 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'nun Kuyucak Belediyespor'dan çıkarılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Kuyucak Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Uğur Doğanca başkanlığında toplandı.

        Toplantıyı, belediyeyi eleştirdiği iddiasıyla 13 yaşındaki milli karateci oğlunun Kuyucak Belediyespor'dan çıkarıldığını öne süren Aliihsan Karasu da izlemek istedi.

        Doğanca'nın, meclisi kapalı oturum olarak yapma yönünde görüş bildirmesi üzerine meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından AK Parti'li 6 meclis üyesi toplantıdan ayrıldı.

        Belediye önünde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Emin Sayar, "Kuyucak ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden bir çocuğu, emeğiyle alın teriyle yer aldığı bir spor kulübünden, siyasi hesaplar uğruna kapının önüne koymak kabul edilemez. Bu sadece yanlış bir karar değil açıkça vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

        Sayar, daha önce de halter dalında başarılar elde eden bir sporcunun benzer şekilde takımdan uzaklaştırıldığını öne sürdü.

        Makamında açıklama yapan Doğanca ise "Aliihsan Karasu'nun farklı düşüncelerle ve provokasyon yapma amacıyla geldiğini gördüğümüzden dolayı, bu ayki yaptığımız meclis toplantısını biz kapalı oturumda yapmak için meclisimizde oylamaya sunduk. Meclis toplantıları herkese açıktır. Ancak meclis kararıyla kapalı bir toplantı haline gelir." diye konuştu.

        Poyraz Karasu'nun takımdan çıkarılmasına ilişkin de konuşan Doğanca, "Bu arkadaşımızın dışında hiçbir ailemizden bugüne kadar hiçbir şikayet almadım. Son noktaya geldik, her turnuva öncesi ve sonrasında mutlaka bir şikayetle geliyordu karşımıza. Biz de, 'Çocuğunuz daha iyi bir kulüpte, daha iyi şartlarda sporunu yapabilsin' dedik. Bu düşüncesiyle takımdan ayırdık. Konu bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

        Aliihsan Karasu, dün, çocuğuyla birlikte belediye başkanını protesto etmek için belediye binasına siyah çelenk bırakmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

