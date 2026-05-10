        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Arapapıştı Kanyonu doğası ve tarihiyle ziyaretçi çekiyor

        FERDİ UZUN - Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarındaki Arapapıştı Kanyonu, doğası ve binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla doğa ve kültür turizmini bir arada yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Aydın, Denizli ve Muğla il sınırlarının kesişim noktasında yer alan, Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın yıllar içinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı, bahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

        Kanyon, yaklaşık 400 metreyi bulan dik yamaçlarıyla doğa fotoğrafçıları ve macera tutkunlarına, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, yamaç içerisine adeta gizlenmiş manastır ve tarihi Körteke Kalesi'nin kalıntılarıyla tarih meraklılarına hitap ediyor.

        Kemer Barajı'nın suları üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesince yapılan tekne turlarıyla gezilebilen 6 kilometrelik kanyon, sarp kayalıkları, dar geçitleri, tarihi kalıntıları ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Ziyaretçiler tekne turlarının yanı sıra "seyir tepesi" olarak adlandırılan noktada kanyonun güzelliğini seyredebiliyor.

        Arapapıştı doğal yaşam zenginliğini de ziyaretçilerine sunuyor, bölgeyi gezenler dağ keçileri ve yırtıcı kuşlarla karşılaşabiliyor.

        - "Çok merak ettiğimiz bir kanyondu"

        Bursa'dan kanyonu görmek için arkadaşıyla gelen Banu Bedek, AA muhabirine, kanyonun etkileyici bir manzaraya sahip olduğunu söyledi.

        Arapapıştı Kanyonu'nun çok merak ettikleri kanyonlardan olduğunu ifade eden Bedek, "Bursa'dan geliyoruz. Bu kadar güzel bir doğa harikasına şahit olmak, buraları görmek çok güzeldi, çok keyif vericiydi. Tarihin bu kadar inanılmaz olması, o taşların, kemerlerin yüzyıllar önce yapılmış olması beni çok etkiliyor. Herkesin gelip görmesi gereken yerler. Mutlaka gezilmesi, bu ambiyansın yaşanması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Kaan Saraç (27) ise birçok yer gezdiğini, kanyonun gördüğü en güzel yerler arasında ilk 3'te yer aldığını kaydetti.

        Bölgeyi gezmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Saraç, "Hayatımda görüp görebileceğim en güzel yerlerden birisi burası. Her insanın gelip görmesi lazım. Ben de İstanbul'dan geldim buraya ama şuranın tadını her insanın alması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

