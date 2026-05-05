        Astım hastası çocukların ailelerine "kortizonlu ilaçlardan korkmayın" uyarısı

        FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Ceylan, astım tedavisinde vücuttaki iltihaplanmayı önlemek için kullanılan antiinflamatuar ilaçlara ilişkin toplumda yaygın yanlış inanışlar olduğunu belirterek, "Bu ilaçlar çocukların büyümesini engellemez, tam tersine sağlıklı akciğer gelişimi için gereklidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işbirliğindeki organizasyon Küresel Astım Girişimi'nin (GINA) bu yılki temasının "astım hastası olan herkes için iltihap önleyici inhalerlere erişim - hala acil bir ihtiyaç" olduğunu belirtti.

        İltihap önleyici ilaçların astım hastalığının tedavisindeki temel olduğunu söyleyen Ceylan, ancak bunlarla ilgili bazı ailelerde yanlış düşüncelerin olduğuna dikkati çekti.

        Ceylan, antiinflamatuar tedavilerin okul öncesi çocuklarda, çocukluk yaşlarında astım şiddetine göre uygun dozda kullanılması gerektiğini kaydederek, "Aileler kortizon içeren bu ilaçları, çocuğun büyümesini engelleyebileceğinden ürktükleri için vermeme eğilimindeler. Halbuki çocukların tam da büyümesini daha iyi kılmak için verilmesi gerekiyor ki akciğer gelişimi sağlansın. Bu nedenle bu yılki temada okul öncesi çocukların antiinflamatuar tedavilere dünyanın her yerinde ulaşılabilir olması şeklinde bir tema benimsendi. Yapılan çalışmalarda astımlı çocukların astımlı olmayan yaşıtlarına göre benzer boylara ulaştığı gösterilmiş, 1 santimetre fark çıkmış. Yani aslında büyümeyi bozmuyor bu ilaçlar."

        - "Türkiye'de ilaçlara erişim birçok ülkeye göre daha kolay"

        Dünya genelinde yaklaşık 360 milyon, Türkiye'de ise 3 milyon civarında astım hastası bulunduğunu belirten Prof. Dr. Emel Ceylan, hastalığın kontrol altına alınamaması halinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

        Astımın iklim değişikliği, hava kirliliği ve çevresel faktörlerden etkilendiğine işaret eden Ceylan, kirli havanın hem hastalığı tetiklediğini hem de atakları artırdığını kaydetti.

        Prof. Dr. Ceylan, Türkiye'de astım ilaçlarına erişimin birçok ülkeye göre daha kolay olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hastaların kesinlikle ilaçlarına ulaşılabilmesinin ülkemiz için, ülkemizdeki hastalar için bir şans olduğunu söylemem gerekiyor. Ülkemizde de hastalara şöyle bir çağrı yapabiliriz: Çok değerli ilaçlarımız var, niye kullanmıyorsunuz? Kullanın ve astımınızı kontrol altında tutun ki hastalığınız ilerlemesin. Çünkü ilerlediğinde kötü bir seyir gösterdiğinde yapabilecek çok bir şey kalmıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

