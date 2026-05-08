        Aydın Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi

        Aydın Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi

        Aydın Fen Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

        Giriş: 08.05.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Aydın Fen Lisesi'nde Bilim Fuarı düzenlendi

        Aydın Fen Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

        Lisenin bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerin farklı alanlarda hazırladıkları projeleri görücüye çıktı.

        Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Ersan Çoban, "Öğrencilerimizin sadece bilgiye ulaşan değil bilgiyi üreten sorgulayan ve hayata anlam katan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada sergilenen her proje merakın, emeğin ve azmin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Okulun 11. sınıf öğrencisi Sevgi Özçetin ise takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri robotla katıldıkları FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasında kendisinin "Leadership Finalist" ödülüne layık görüldüğünü ve bu ödülle, ABD'de düzenlenen bir şampiyonada Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden biri olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinlikler öğrencilerin vizyonlarını geliştirdiğine işaret eden Özçetin, "İletişim becerilerimiz artıyor ve sunum yapma açısından daha becerikli hale geliyoruz." diye konuştu.


        Fuara, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Aydın'da polislerden trafik kazalarında yakınlarını kaybedenlere ziyaret
        Güllübahçe minibüslerinden festivale özel ulaşım düzenlemesi
        Çine'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Hatalı parka sloganlı uyarı: "Hey şoför baksana, ne işi var bu arabanın kal...
        Vali Varol, vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi
        Sobadan çıkan kıvılcım evi küle çevirdi Evdeki yaşlı kadını alevlerin arası...
