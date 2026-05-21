Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da 14 metre uzunluğunda pide yapıldı

        Aydın'da 14 metre uzunluğunda pide yapıldı

        Aydın'ın coğrafi işaret tescil belgeli lezzeti Karacasu pidesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 14 metre uzunlukta hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 14 metre uzunluğunda pide yapıldı

        Aydın'ın coğrafi işaret tescil belgeli lezzeti Karacasu pidesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 14 metre uzunlukta hazırlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hafta dolayısıyla Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nde etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte pide ustası Halil İbrahim Köse tarafından hazırlanan 14 metre uzunluğundaki pide, vatandaşların omuzunda alana getirildi.

        Protokol üyeleri, pideyi kesip tattı.

        Gazetecilere açıklama yapan Köse, ilçedeki pidenin coğrafi işaretle tescillendiğini anımsattı.

        Köse, pidenin yaklaşık 4 saatte hazırlandığını belirterek, "Türkiye'nin en uzun pidesi Karacasu'da yapıldı. Bunun için çok mutluyum." dedi.


        Alanda açılan stantlarda yöresel ürünler sergilendi.

        Burada konuşan Aydın Valisi Osman Varol, dünyanın en önemli lokasyonlarından birinde anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

        Aydın'ın zengin bir mutfak kültürüne ve antik değerlere sahip olduğunu aktaran Varol, "Bereketli toprakları ve geniş ürün gamıyla Aydın'ımız ortaya koyduğu geniş mutfak ve gastronomi kültürüyle aynı zamanda misafirperverliğiyle bölgemizin parlayan yıldızlardan biri." dedi.


        Programa Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç ve diğer ilgililer de katıldı.


















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda sokak hayvanlarına ücretsiz şifa eli
        Kuşadası'nda sokak hayvanlarına ücretsiz şifa eli
        Söke'ye İleri Biyolojik Atı Su Artırma Tesisi kazandırılıyor
        Söke'ye İleri Biyolojik Atı Su Artırma Tesisi kazandırılıyor
        Öğrenciler Tekstil Park'ta doyasıya eğlendi
        Öğrenciler Tekstil Park'ta doyasıya eğlendi
        Aydın'da alevlere karşı gerçeği aratmayan prova Aydın'da ilk olan orman yan...
        Aydın'da alevlere karşı gerçeği aratmayan prova Aydın'da ilk olan orman yan...
        Çin'den Çine OSB'ye 300 milyon Euro'luk dev yatırım ziyareti Aydın, Çine'de...
        Çin'den Çine OSB'ye 300 milyon Euro'luk dev yatırım ziyareti Aydın, Çine'de...
        Aydın'da devrilen tırın sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen tırın sürücüsü öldü