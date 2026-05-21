Aydın'da 14 metre uzunluğunda pide yapıldı

Aydın'ın coğrafi işaret tescil belgeli lezzeti Karacasu pidesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 14 metre uzunlukta hazırlandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hafta dolayısıyla Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nde etkinlik gerçekleştirildi.



Etkinlikte pide ustası Halil İbrahim Köse tarafından hazırlanan 14 metre uzunluğundaki pide, vatandaşların omuzunda alana getirildi.



Protokol üyeleri, pideyi kesip tattı.



Gazetecilere açıklama yapan Köse, ilçedeki pidenin coğrafi işaretle tescillendiğini anımsattı.



Köse, pidenin yaklaşık 4 saatte hazırlandığını belirterek, "Türkiye'nin en uzun pidesi Karacasu'da yapıldı. Bunun için çok mutluyum." dedi.





Alanda açılan stantlarda yöresel ürünler sergilendi.



Burada konuşan Aydın Valisi Osman Varol, dünyanın en önemli lokasyonlarından birinde anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi.



Aydın'ın zengin bir mutfak kültürüne ve antik değerlere sahip olduğunu aktaran Varol, "Bereketli toprakları ve geniş ürün gamıyla Aydın'ımız ortaya koyduğu geniş mutfak ve gastronomi kültürüyle aynı zamanda misafirperverliğiyle bölgemizin parlayan yıldızlardan biri." dedi.





Programa Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç ve diğer ilgililer de katıldı.






































